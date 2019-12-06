В Україні стало менше прихильників миру на Донбасі за будь-яку ціну

Так, думку, що мир на Донбасі можна встановити лише з позиції сили, поділяють 16%.

"Решта вважають, що це потрібно вирішувати мирним шляхом, але, тут дуже важливо: мир за будь-яку ціну – погоджуватись на будь-які компроміси зараз згодні лише 14%. Це істотно менше, ніж раніше", - заявила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Вона також зазначила, що порівняно з червнем 2019 року кількість прихильників цієї точки зору зменшилася на 6%.

Ще 58,5% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (порівняно з 49% у червні 2019 року). Ця позиція – "йти на компроміси, але не на всі" переважає в усіх регіонах: Західному (57%), Центральному (53%), Південному (60%), Східному (67%).

Як і раніше, громадяни України вважають неприйнятними більшість компромісів, на яких наполягає Росія, з посиланням на Мінські домовленості. Найменш прийнятними є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% та лише для 16% - прийнятно), амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (63% проти 19%) та формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (56% проти 21%).

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Так, більшість українців вважають, що найбільш ефективними заходами для досягнення миру є відновлення нормального життя на звільнених територіях (32%) та міжнародний тиск на Росію (також 32%). Ще 15% вважають ефективним надання "ДНР" та "ЛНР" особливого статусу в межах України. Зазначається, що близько 22% респондентів не визначилися з відповіддю на це запитання.

62% українців віддають перевагу тому, аби підконтрольні "ДНР" та "ЛНР" території повернулися до України на тих самих умовах. У той час як від’єднання цих територій від України підтримують лише 4%. Ще близько 22% вважають, що ці території мають отримати більше самостійності від центральної влади, але в межах України.

Близько половини українців вважають, що досягнути миру на Донбасі можна шляхом міжнародного дипломатичного тиску на РФ, посилення режиму санкцій на якісно вищому рівні, застосування міжнародних правових механізмів (29%) та через зміцнення економічної і військової потужності Української держави (21%).

Зазначимо, що опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення тимчасово окупованих територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, вперше за роки моніторингу, кількість тих, хто добре ставиться в Росії до України більша, ніж в Україні до Росії – 56%.