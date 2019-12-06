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В Україні стало менше прихильників миру на Донбасі за будь-яку ціну

В Україні стало менше прихильників миру на Донбасі за будь-яку ціну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. На мир на Донбасі за будь-яку ціну погоджуються 14% українців, у той час як ще 58,5% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі. 16% опитаних впевнені, що мир можливий лише при застосуванні сили. Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

Так, думку, що мир на Донбасі можна встановити лише з позиції сили, поділяють 16%.

"Решта вважають, що це потрібно вирішувати мирним шляхом, але, тут дуже важливо: мир за будь-яку ціну – погоджуватись на будь-які компроміси зараз згодні лише 14%. Це істотно менше, ніж раніше", - заявила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Вона також зазначила, що порівняно з червнем 2019 року кількість прихильників цієї точки зору зменшилася на 6%.

Ще 58,5% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (порівняно з 49% у червні 2019 року). Ця позиція – "йти на компроміси, але не на всі" переважає в усіх регіонах: Західному (57%), Центральному (53%), Південному (60%), Східному (67%).

Як і раніше, громадяни України вважають неприйнятними більшість компромісів, на яких наполягає Росія, з посиланням на Мінські домовленості. Найменш прийнятними є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% та лише для 16% - прийнятно), амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (63% проти 19%) та формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (56% проти 21%).

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Так, більшість українців вважають, що найбільш ефективними заходами для досягнення миру є відновлення нормального життя на звільнених територіях (32%) та міжнародний тиск на Росію (також 32%). Ще 15% вважають ефективним надання "ДНР" та "ЛНР" особливого статусу в межах України. Зазначається, що близько 22% респондентів не визначилися з відповіддю на це запитання.

62% українців віддають перевагу тому, аби підконтрольні "ДНР" та "ЛНР" території повернулися до України на тих самих умовах. У той час як від’єднання цих територій від України підтримують лише 4%. Ще близько 22% вважають, що ці території мають отримати більше самостійності від центральної влади, але в межах України.

Близько половини українців вважають, що досягнути миру на Донбасі можна шляхом міжнародного дипломатичного тиску на РФ, посилення режиму санкцій на якісно вищому рівні, застосування міжнародних правових механізмів (29%) та через зміцнення економічної і військової потужності Української держави (21%).

Зазначимо, що опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення тимчасово окупованих територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, вперше за роки моніторингу, кількість тих, хто добре ставиться в Росії до України більша, ніж в Україні до Росії – 56%.

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