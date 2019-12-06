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В Украине стало меньше сторонников мира на Донбассе любой ценой

В Украине стало меньше сторонников мира на Донбассе любой ценой

Киев  •  УНН

 • 10207 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На мир на Донбассе любой ценой соглашаются 14% украинцев, в то время как еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. 16% опрошенных уверены, что мир возможен только при применении силы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Так, мысль, что мир на Донбассе можно установить только с позиции силы, разделяют 16%.

"Остальные считают, что это нужно решать мирным путем, но, здесь очень важно: мир любой ценой - соглашаться на любые компромиссы сейчас согласны лишь 14%. Это существенно меньше, чем раньше", - заявила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Она также отметила, что по сравнению с июнем 2019 года количество сторонников этой точки зрения уменьшилось на 6%.

Еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019-го). Эта позиция - "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%).

По-прежнему граждане Украины считают неприемлемыми большинство компромиссов, на которых настаивает Россия, со ссылкой на Минские договоренности. Наименее приемлемыми является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% и только для 16% - приемлемо), амнистия всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (56% против 21%).

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Так, большинство украинцев считают, что наиболее эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (32%) и международное давление на Россию (также 32%). Еще 15% считают эффективным предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах Украины. Отмечается, что около 22% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

62% украинцев отдают предпочтение тому, чтобы подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории вернулись в Украину на тех же условиях. В то время как отсоединение этих территорий от Украины поддерживают лишь 4%. Еще около 22% считают, что эти территории должны получить больше самостоятельности от центральной власти, но в пределах Украины.

Около половины украинцев считают, что достичь мира на Донбассе можно путем международного дипломатического давления на РФ, усиления режима санкций на качественно более высоком уровне, применения международных правовых механизмов (29%) и через укрепление экономической и военной мощи Украинского государства (21%).

Отметим, что опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019-го по всей Украине за исключение временно оккупированных территорий. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, впервые за годы мониторинга, количество тех, кто хорошо относится в России к Украине больше, чем в Украине к России - 56%.

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