В Украине 145 детей больны COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине из 2203 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни COVID-19 145 зафиксировано у детей. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки новых случаев подтверждено методом полимеразной цепной реакции в Украине 311, из них - 13 детей. Всего в Украине мы имеем подтвержденных случаев 2203 человека, из них 145 детей", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.