В Украину вернули тела 1000 погибших - координационный штаб
Киев • УНН
В Украину вернули тела 1000 погибших граждан, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Это стало результатом проведенных репатриационных мероприятий.
В Украину вернули тела 1000 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим, сообщил в четверг Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим
Как отметили в Коордштабе, следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
В Коордштабе выразили благодарность за содействие МККК.
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