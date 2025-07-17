В Україну повернули тіла 1000 загиблих - координаційний штаб
Київ • УНН
В Україну повернули тіла 1000 загиблих громадян, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Це стало результатом проведених репатріаційних заходів.
В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям
Як зазначили у Коордштабі, слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
У Коордштабі висловили вдячність за сприяння МКЧХ.
росія повідомила про черговий обмін з Україною тілами загиблих військовослужбовців17.07.25, 11:56 • 2736 переглядiв