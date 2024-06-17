Украина получила еще 18 300 доз вакцины против дифтерии и столбняка (АДС-М) с уменьшенным содержанием антигена. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Сейчас вакцина доставлена на склад Медицинских закупок Украины (далее - МЗУ) и будет распределена согласно потребностям в регионы страны.

Важно проверять вакцинальный статус, свой и детей, и в случае переезда или пропуска прививки обратиться в ближайшую амбулаторию и скорректировать вакцинальный график. Взрослым необходима ревакцинация против дифтерии каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отмечается, что новая вакцина предназначена для проведения бесплатных прививок по календарю профилактических прививок против дифтерии и столбняка (АДС-М), препарат содержит очищенные столбнячный и дифтерийный анатоксины.

Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры

Прививки для профилактики дифтерии и столбняка вакциной АДС-М (с уменьшенным содержанием дифтерийного и столбнячного антигенов) делают в 16 лет и во время ревакцинации взрослых.

Дополнение

В Минздраве рассказали, что вакцину приобрело государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Первую партию вакцины - 1 039 500 доз - доставили в Украину в феврале 2024 года. Теперь поступила вторая партия - 18 300 доз.

В ведомстве добавляют, что все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине являются бесплатными для детей и взрослых.

Напомним

В апреле 108 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) были доставлены в Украину для проведения бесплатных прививок для детей.