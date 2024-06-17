Киев • УНН
Украина получила еще 18 300 доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, таким образом, общее количество вакцины для бесплатных прививок по национальному календарю составляет 1 057 800 доз.
Украина получила еще 18 300 доз вакцины против дифтерии и столбняка (АДС-М) с уменьшенным содержанием антигена. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Детали
Сейчас вакцина доставлена на склад Медицинских закупок Украины (далее - МЗУ) и будет распределена согласно потребностям в регионы страны.
Важно проверять вакцинальный статус, свой и детей, и в случае переезда или пропуска прививки обратиться в ближайшую амбулаторию и скорректировать вакцинальный график. Взрослым необходима ревакцинация против дифтерии каждые 10 лет, начиная с 16-летнего возраста
Отмечается, что новая вакцина предназначена для проведения бесплатных прививок по календарю профилактических прививок против дифтерии и столбняка (АДС-М), препарат содержит очищенные столбнячный и дифтерийный анатоксины.
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Прививки для профилактики дифтерии и столбняка вакциной АДС-М (с уменьшенным содержанием дифтерийного и столбнячного антигенов) делают в 16 лет и во время ревакцинации взрослых.
Дополнение
В Минздраве рассказали, что вакцину приобрело государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Первую партию вакцины - 1 039 500 доз - доставили в Украину в феврале 2024 года. Теперь поступила вторая партия - 18 300 доз.
В ведомстве добавляют, что все вакцины по Национальному календарю профилактических прививок в Украине являются бесплатными для детей и взрослых.
Напомним
В апреле 108 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) были доставлены в Украину для проведения бесплатных прививок для детей.