В Україну доправили ще майже 20 тисяч доз вакцини проти дифтерії та правця - МОЗ
Київ • УНН
Україна отримала ще 18 300 доз вакцини для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену, таким чином, загальна кількість вакцини для безкоштовних щеплень за національним календарем становить 1 057 800 доз.
Україна отримала ще 18 300 доз вакцини проти дифтерії та правця (АДП-М) зі зменшеним вмістом антигену. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Деталі
Наразі вакцина доставлена на склад Медичних закупівель України (далі — МЗУ) та буде розподілена згідно з потребами до регіонів країни.
Важливо перевіряти вакцинальний статус, свій і дітей, та в разі переїзду чи пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії та скорегувати вакцинальний графік. Дорослим необхідна ревакцинація проти дифтерії кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку
Зазначається, що нова вакцина призначена для проведення безоплатних щеплень за календарем профілактичних щеплень проти дифтерії та правця (АДП-М), препарат містить очищені правцевий та дифтерійний анатоксини.
Зараз в Україні є 50 тисяч доз вакцини від сказу, які надали міжнародні партнери14.05.24, 15:25 • 16101 перегляд
Щеплення для профілактики дифтерії та правця вакциною АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів) роблять у 16 років та під час ревакцинації дорослих.
Доповнення
У МОЗ розповіли, що вакцину придбало державне підприємство "Медичні закупівлі України". Першу партію вакцини — 1 039 500 доз — доставили в Україну у лютому 2024 року. Тепер надійшла друга партія — 18 300 доз.
У відомстві додають, що усі вакцини за Національним календарем профілактичних щеплень в Україні є безоплатними для дітей та дорослих.
Нагадаємо
У квітні 108 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) були доставлені в Україну для проведення безоплатних щеплень для дітей.