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В Україну доправили ще майже 20 тисяч доз вакцини проти дифтерії та правця - МОЗ

Київ • УНН

 • 12861 перегляди

Україна отримала ще 18 300 доз вакцини для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену, таким чином, загальна кількість вакцини для безкоштовних щеплень за національним календарем становить 1 057 800 доз.

В Україну доправили ще майже 20 тисяч доз вакцини проти дифтерії та правця - МОЗ

Україна отримала ще 18 300 доз вакцини проти дифтерії та правця (АДП-М) зі зменшеним вмістом антигену. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Деталі 

Наразі вакцина доставлена на склад Медичних закупівель України (далі — МЗУ) та буде розподілена згідно з потребами до регіонів країни.

Важливо перевіряти вакцинальний статус, свій і дітей, та в разі переїзду чи пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії та скорегувати вакцинальний графік. Дорослим необхідна ревакцинація проти дифтерії кожні 10 років, починаючи з 16-річного віку

- зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначається, що нова вакцина призначена для проведення безоплатних щеплень за календарем профілактичних щеплень проти дифтерії та правця (АДП-М), препарат містить очищені правцевий та дифтерійний анатоксини.

Зараз в Україні є 50 тисяч доз вакцини від сказу, які надали міжнародні партнери14.05.24, 15:25 • 16101 перегляд

Щеплення для профілактики дифтерії та правця вакциною АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів) роблять у 16 років та під час ревакцинації дорослих.

Доповнення

У МОЗ розповіли, що вакцину придбало державне підприємство "Медичні закупівлі України". Першу партію вакцини — 1 039 500 доз — доставили в Україну у лютому 2024 року. Тепер надійшла друга партія — 18 300 доз.

У відомстві додають, що усі вакцини за Національним календарем профілактичних щеплень в Україні є безоплатними для дітей та дорослих.

Нагадаємо

У квітні 108 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) були доставлені в Україну для проведення безоплатних щеплень для дітей.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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