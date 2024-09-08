В Украине завтра не планируют выключать свет
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 9 сентября в Украине не прогнозируются ограничения потребления электроэнергии. Компания призывает потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных приборов с 18:00 до 22:00.
Новая неделя в Украине начнется без отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
«Завтра, 9 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно», - говорится в сообщении.
В компании призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29 августа 2024, 12:33 • 21605 просмотров