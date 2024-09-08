В Украине завтра не планируют выключать свет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрэнерго сообщает, что 9 сентября в Украине не прогнозируются ограничения потребления электроэнергии. Компания призывает потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных приборов с 18:00 до 22:00.

Новая неделя в Украине начнется без отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

«Завтра, 9 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно», - говорится в сообщении.

В компании призвали не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29 августа 2024, 12:33 • 21605 просмотров

Антонина Туманова

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