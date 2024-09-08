В Україні завтра не планують вимикати світло
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що 9 вересня в Україні не прогнозуються обмеження споживання електроенергії. Компанія закликає споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів з 18:00 до 22:00.
Новий тиждень в Україні розпочнеться без відключень світла. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.
У компанії закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди