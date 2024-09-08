В Україні завтра не планують вимикати світло

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Укренерго повідомляє, що 9 вересня в Україні не прогнозуються обмеження споживання електроенергії. Компанія закликає споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів з 18:00 до 22:00.

Новий тиждень в Україні розпочнеться без відключень світла. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка

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