Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с ООН Женщины в Украине запустят пилотный проект обучения женщин - водителей городского и муниципального транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Фейсбуке, передает УНН.

Детали

«Цель пилотного проекта - обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов. Это первая инициатива министерства, направленная как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий», - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, это ориентировочно 6 тыс. работников.

Пилотный проект «Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок» - это бесплатная программа для развития профессиональных навыков женщин. Реализуется ОО «Фонд институционального развития» по инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в партнерстве со структурой ООН Женщины и при финансовой поддержке Швеции.

В рамках проекта предусмотрено также обучение женщин для получения квалификационной карточки водителя (код 95). Это документ, подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту.

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