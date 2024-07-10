Одним из первых результатов 75-го саммита НАТО в Вашингтоне стало то, что страны члены Альянса предоставят украинским женщинам-военнослужащим помощь в размере более 7 млн долларов. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

На мероприятии после круглого стола НАТО, посвященном теме "Женщины, мир, безопасность", государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил об инициативе помощи украинским женщинам-военнослужащим.

Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинских военнослужащих необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США для этой цели, - заявил Блинкен.

Также помощь будет включать более 10 тысяч единиц униформ, обуви и другого военного оборудования.

Минобороны отмечает, что с начала 2023 года продолжались переговоры с НАТО об увеличении финансирования. В марте 2024 года состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с Ирен Фелин, специальным представителем НАТО, и Карен МакТир, главой представительства НАТО в Украине.

Во время этих встреч стороны достигли договоренностей о проведении консультаций и сотрудничества в вопросах внедрения гендерного равенства в структурах безопасности и обороны Украины.

Напомним

США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны.

