Киев • УНН
Страны-члены НАТО предоставят украинским женщинам-военнослужащим более 7 миллионов долларов США и 10 тысяч единиц формы, обуви и другого военного снаряжения.
Одним из первых результатов 75-го саммита НАТО в Вашингтоне стало то, что страны члены Альянса предоставят украинским женщинам-военнослужащим помощь в размере более 7 млн долларов. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
На мероприятии после круглого стола НАТО, посвященном теме "Женщины, мир, безопасность", государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил об инициативе помощи украинским женщинам-военнослужащим.
Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинских военнослужащих необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США для этой цели,
Также помощь будет включать более 10 тысяч единиц униформ, обуви и другого военного оборудования.
Минобороны отмечает, что с начала 2023 года продолжались переговоры с НАТО об увеличении финансирования. В марте 2024 года состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с Ирен Фелин, специальным представителем НАТО, и Карен МакТир, главой представительства НАТО в Украине.
Во время этих встреч стороны достигли договоренностей о проведении консультаций и сотрудничества в вопросах внедрения гендерного равенства в структурах безопасности и обороны Украины.
Напомним
США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны.