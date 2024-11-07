В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ на 36% ниже эпидпорога: что известно о ситуации
Киев • УНН
За пятую неделю эпидсезона ОРВИ заболело 110 944 человека, из них 64 997 детей. Показатель заболеваемости составляет 307,9 на 100 000 населения, что на 36,3% ниже эпидпорога.
В Украине за пятую неделю эпидсезона гриппом и ОРВИ заболело около 111 тыс. человек, из них почти 65 тыс. детей, показатель заболеваемости на 36,3% ниже эпидпорога, сообщил в четверг Центр общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.
Детали
«За пятую неделю эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ (с 28 октября по 3 ноября) зарегистрировано 110 944 случая ОРВИ, что на 36,3% ниже эпидемического порога», - говорится в сообщении.
Среди заболевших за неделю, как указано, - 64 997 детей.
По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшилось на 3,2% и 15,3% соответственно.
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Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 307,9 на 100 000 населения, что на 10,7% меньше показателя прошлой недели.
С 28 октября по 3 ноября было зарегистрировано два летальных случая среди тех, кто имел положительный результат теста на COVID-19.
Дополнение
С 30 сентября в Украине начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. Всего с 30 сентября по 3 ноября, по данным ЦОЗ, переболел 587 751 человек (1,6% от населения страны), что на 15,3% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.
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