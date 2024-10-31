Более 100 тыс. украинцев еженедельно сейчас болеют ОРВИ и гриппом

В Украине еженедельно сейчас болеют острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом более 100 тыс. украинцев. Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Более 100 тыс. украинцев еженедельно примерно именно сейчас болеют острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Есть к сожалению и тяжелые случаи этих заболеваний с осложнениями, которые требуют госпитализации и дополнительного лечения - рассказал Заика.

Он отметил, что традиционно каждый год с октября по май в Украине есть эпидсезон роста заболеваемости в этот период вирусными респираторными острыми инфекциями, в том числе гриппом и COVID-19.

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В Украине начал действовать механизм профилактической вакцинации против гриппа, которую могут проводить работники аптек. Первый такой пункт заработал в столице.