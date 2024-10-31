Более 100 тыс. украинцев еженедельно сейчас болеют ОРВИ и гриппом
Киев • УНН
Минздрав сообщает о более 100 тысяч случаев ОРВИ и гриппа еженедельно в Украине. С октября по май продолжается эпидсезон респираторных инфекций, включая грипп и COVID-19.
В Украине еженедельно сейчас болеют острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом более 100 тыс. украинцев. Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Более 100 тыс. украинцев еженедельно примерно именно сейчас болеют острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Есть к сожалению и тяжелые случаи этих заболеваний с осложнениями, которые требуют госпитализации и дополнительного лечения
Он отметил, что традиционно каждый год с октября по май в Украине есть эпидсезон роста заболеваемости в этот период вирусными респираторными острыми инфекциями, в том числе гриппом и COVID-19.
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В Украине начал действовать механизм профилактической вакцинации против гриппа, которую могут проводить работники аптек. Первый такой пункт заработал в столице.