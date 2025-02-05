В Украине впервые отмечают День Государственной специальной службы транспорта

Сегодня Украина впервые отмечает День Государственной специальной службы транспорта. Об этом информирует УНН со ссылкой на указ Президента Украины №14/2025 "О Дне Государственной специальной службы транспорта" и Telegram-канал Министерства обороны Украины

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №14/2025 установил в Украине День Государственной специальной службы транспорта, который будет отмечаться ежегодно 5 февраля.

Соответствующее решение было принято с учетом значительного вклада Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к военнослужащим службы, поблагодарив их за их важную работу.

Уважаемые военнослужащие ДССТ! Спасибо вам за ваш ежедневный труд, который делает Украину сильнее. Вы - невидимый, но чрезвычайно важный фронт нашей обороны. Желаю крепкого здоровья, выдержки и новых профессиональных достижений!