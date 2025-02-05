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В Украине впервые отмечают День Государственной специальной службы транспорта

В Украине впервые отмечают День Государственной специальной службы транспорта

Киев  •  УНН

 • 9224 просмотра

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Президент Зеленский установил новый профессиональный праздник - День ДССТ, который будет отмечаться ежегодно 5 февраля. Военнослужащие ДССТ обеспечивают работу транспортной инфраструктуры и занимаются разминированием территорий.

Сегодня Украина впервые отмечает День Государственной специальной службы транспорта. Об этом информирует УНН со ссылкой на указ Президента Украины  №14/2025 "О Дне Государственной специальной службы транспорта" и Telegram-канал Министерства обороны Украины 

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №14/2025 установил в Украине День Государственной специальной службы транспорта, который будет отмечаться ежегодно 5 февраля.

Соответствующее решение было принято с учетом значительного вклада Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к военнослужащим службы, поблагодарив их за их важную работу.

Уважаемые военнослужащие ДССТ! Спасибо вам за ваш ежедневный труд, который делает Украину сильнее. Вы - невидимый, но чрезвычайно важный фронт нашей обороны. Желаю крепкого здоровья, выдержки и новых профессиональных достижений!

- отметил Рустем Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что военнослужащие ДССТ - это те, кто обеспечивает бесперебойную работу инфраструктуры даже в самых сложных условиях войны. Они восстанавливают мосты и дороги, укрепляют критические объекты, организуют их оборону.

"В условиях полномасштабной войны подразделения ДССТ выполняют еще одну жизненно важную миссию - разминирование территорий и строительство фортификаций. Ежедневно саперы ДССТ очищают украинскую землю от взрывоопасных предметов возвращая безопасность в города и села. Инженеры службы неутомимо работают над укреплением наших оборонительных рубежей", - добавил Умеров.

Всемирный день "Нутеллы" и Всемирный день чтения вслух: что еще отмечают 5 февраля05.02.25, 06:30 • 12425 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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