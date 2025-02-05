В Україні вперше відзначають День Державної спеціальної служби транспорту

Сьогодні Україна вперше відзначає День Державної спеціальної служби транспорту. Про це інформує УНН з посиланням на указ Президента України №14/2025 "Про День Державної спеціальної служби транспорту" та Telegram-канал Міністерства оборони України

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом №14/2025 установив в Україні День Державної спеціальної служби транспорту, який відзначатиметься щороку 5 лютого.

Відповідне рішення було прийняте з урахування значного внеску Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до військовослужбовців служби, подякувавши їм за їхню важливу роботу.

Шановні військовослужбовці ДССТ! Дякую вам за вашу щоденну працю, яка робить Україну сильнішою. Ви – невидимий, але надзвичайно важливий фронт нашої оборони. Бажаю міцного здоров’я, витримки та нових професійних досягнень!