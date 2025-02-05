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В Україні вперше відзначають День Державної спеціальної служби транспорту

В Україні вперше відзначають День Державної спеціальної служби транспорту

Київ • УНН

 • 30124 перегляди

Президент Зеленський встановив нове професійне свято - День ДССТ, яке відзначатиметься щороку 5 лютого. Військовослужбовці ДССТ забезпечують роботу транспортної інфраструктури та займаються розмінуванням територій.

Сьогодні Україна вперше відзначає День Державної спеціальної служби транспорту. Про це інформує УНН з посиланням на указ Президента України  №14/2025 "Про День Державної спеціальної служби транспорту" та Telegram-канал Міністерства оборони України 

Деталі

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №14/2025 установив в Україні День Державної спеціальної служби транспорту, який відзначатиметься щороку 5 лютого.

Відповідне рішення було прийняте з урахування значного внеску Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Міністр оборони України Рустем Умєров звернувся до військовослужбовців служби, подякувавши їм за їхню важливу роботу.

Шановні військовослужбовці ДССТ! Дякую вам за вашу щоденну працю, яка робить Україну сильнішою. Ви – невидимий, але надзвичайно важливий фронт нашої оборони. Бажаю міцного здоров’я, витримки та нових професійних досягнень!

- зазначив Рустем Умєров.

Очільник оборонного відомства зауважив, що військовослужбовці ДССТ – це ті, хто забезпечує безперебійну роботу інфраструктури навіть у найскладніших умовах війни. Вони відновлюють мости та дороги, укріплюють критичні об’єкти, організовують їхню оборону.

"В умовах повномасштабної війни підрозділи ДССТ виконують ще одну життєво важливу місію – розмінування територій та будівництво фортифікацій. Щодня сапери ДССТ очищають українську землю від вибухонебезпечних предметів повертаючи безпеку в міста та села. Інженери служби невтомно працюють над зміцненням наших оборонних рубежів", - додав Умєров.

Всесвітній день "Нутелли" та Всесвітній день читання вголос: що ще відзначають 5 лютого05.02.25, 06:30 • 29602 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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