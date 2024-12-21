В Украине внедряют новый термин «Оружие Победы»: что это значит

Кабинет министров Украины поддержал постановление об «Оружии Победы», которое в частности, утверждает порядок формирования перечня приоритетных образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Это должно стать основой для получения производителями долгосрочных контрактов - на 3/5/10 лет, которые будут бустером в развитии украинского ОПК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Детали

«20 декабря Кабинет министров Украины поддержал постановление Минстратегпрома «Оружие Победы». Это постановление фактически определяет новый термин «Оружие Победы», - говорится в сообщении.

Объясняется, что это - перечень приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, роботизированных комплексов отечественного производства.

Государственные заказчики вооружения и военной техники должны будут учитывать этот перечень при планировании госзакупок ВВТ. Для этого будут внесены изменения в постановление Кабмина относительно определения порядка заключения долгосрочных государственных контрактов на закупку товаров, включенных в перечень «Оружие Победы».

«Постановление «Оружие Победы» также утверждает порядок формирования перечня приоритетных образцов ВВТ. Его должно сформировать Министерство обороны на основе потребностей, определенных Генштабом и госзаказчиками с учетом возможностей украинского ОПК, представленных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности», - отмечается в сообщении.

Умеров: в 2025 году увеличим производство дронов, дальнобойного оружия и баллистических ракет

Критерии формирования перечня:

- образцы вооружения составляют основу унифицированного штата сил обороны и сил безопасности;

- образцы вооружения приняты на вооружение, кодифицированы и/или допущены к эксплуатации;

- потребность в таких образцах вооружения будет сохраняться следующие три, пять или десять лет;

- выпуск (производство) образцов вооружения освоено, осуществляется их серийное производство отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса;

- локализация производства образцов вооружения составляет не менее 50% производственной себестоимости товара.

Перечень «Оружия Победы» будет утвержден Кабмином по представлению Министерства обороны.

«Утверждение перечня Оружия победы должно стать основой для получения производителями долгосрочных контрактов - на 3/5/10 лет, которые будут бустером в развитии украинского ОПК», - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Дополнение

Минобороны сообщало, что Украина активно развивает отечественное производство оружия, и уже в 2025 году эти усилия будут существенно усилены, в частности в сфере создания дальнобойных возможностей.