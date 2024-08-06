В Украине утвердили перечень каналов для переброски воды в маловодные регионы
Киев • УНН
Кабмин утвердил список каналов государственного значения для водоснабжения засушливых территорий. Решение будет способствовать инвестированию и финансированию водохозяйственных объектов, а также защите Закарпатья от паводков.
Во вторник, 6 августа Кабинет Министров Украины одобрил перечень каналов государственного значения, которыми обеспечивается переброска воды в маловодные регионы. Об этом заявили в Минприроды, передает УНН.
Детали
Отмечается, что проект реализуют в рамках реализации Закона Украины "Об организации водопользователей и стимулировании гидротехнической мелиорации земель".
Утверждение данного перечня обеспечит инвестирование и дополнительное финансирование государственным водохозяйственным объектам для их эксплуатации, проведения планово-предупредительных ремонтов, проектирования и строительства водохозяйственных систем и объектов комплексного назначения
В ведомстве добавляют, что вторая часть решения Правительства касается внесения изменений в перечень водохозяйственных организаций Закарпатской области, согласно которому пять межрайонных управлений водного хозяйства области остаются в сфере управления Госводагентства.
Это решение обеспечивает защиту региона от вредного воздействия вод, что включает в себя работы по берегоукреплению и противопаводковые мероприятия, что является реализацией функции государства по защите населения и территорий
Напомним,
Весной завершили строительство магистрального водопровода длиной 77,9 км от Запорожья до Марганца.