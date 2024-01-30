В Украине цена на землю за год выросла на 13% - анализ

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  143020 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  157360 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  147935 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142519 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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Новости по теме

В Украине цена на землю за год выросла на 13% - анализ

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю в Украине в 2023 году составила 37 тыс. грн/га, что на 13% больше, чем в 2022 году. В четвертом квартале цена снизилась на 2%

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В Украине цена на землю за год выросла на 13% - анализ

Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа

Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.

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Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа

"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

За прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили 26 российских танков, 54 бронемашины, 85 грузовиков и 87 российских военнослужащих.

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"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины

В Украине впервые отдадут в аренду часть лимана для выращивания моллюсков и креветок - Минагрополитики

Украинское правительство решило передать в аренду часть Сухого лимана в Одесской области для марикультуры, что позволит предпринимателям выращивать моллюсков, креветок и другие морепродукты. Это поможет обеспечить отечественный рынок здоровыми морепродуктами, опираясь на опыт лидеров марикультуры, таких как Норвегия и Чили.

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В Украине впервые отдадут в аренду часть лимана для выращивания моллюсков и креветок - Минагрополитики

Глава Нацполиции Украины подписал меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США

Глава Национальной полиции Украины подписал соглашения о сотрудничестве с американскими ведомствами для усиления борьбы с мошенничеством, коррупцией и незаконной деятельностью, связанной с американской помощью по безопасности, предоставляемой Украине.

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Глава Нацполиции Украины подписал меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США

Мариупольцы, которые остались и не отказались от украинского паспорта, практически живут в гетто - режиссер "20 дней в Мариуполе"

Жители Мариуполя, которые сохранили украинские паспорта, сейчас живут практически в гетто, поскольку не имеют права выехать из города, или получить медицинскую помощь. Один из героев фильма - полицейский Владимир, - выехал из города, вернулся на службу и был ранен во время российского обстрела, оказывая помощь гражданскому населению на Донбассе.

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Мариупольцы, которые остались и не отказались от украинского паспорта, практически живут в гетто - режиссер "20 дней в Мариуполе"

В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц

Национальная комиссия по стандартам государственного языка начала проведение экзаменов по украинскому языку для государственных служащих, который теперь включает написание текста на определенную тему в дополнение к тестовым вопросам.

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В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц

Взрывы в Харькове: армия рф атакует баллистическим оружием из оккупированной части Луганской области

Оккупанты обстреливают Харьков из баллистического оружия. Жителей города оставаться в укрытиях из-за опасности вражеских ударов.

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Взрывы в Харькове: армия рф атакует баллистическим оружием из оккупированной части Луганской области

Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис

Заместитель министра иностранных дел Перебийнис назвал визит министра иностранных дел Венгрии в Украину прорывом, в том числе в вопросе диалога между лидерами двух стран. Обе стороны подтвердили желание провести встречу между Президентом Украины и Премьер-министром Венгрии.

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Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис

В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова

Серия взрывов прогремела в Харькове. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности

Война •   •  22124 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова