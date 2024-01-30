В Украине цена на землю за год выросла на 13% - анализ

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю в 2023 году составила 37 тыс. грн/га, что на 13% выше показателя годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора земельного рынка Украины за четвертый квартал 2023 года от Киевской школы экономики (KSE), пишет УНН.

Детали

"Средневзвешенная цена на сельхозземлю в 2023 году составила 37 тыс. грн/га, что на 13% выше показателя позапрошлого года (32,8 тыс. грн/га в 2022 г.)", - говорится в отчете.

Как сообщается, в 4-м квартале 2023 года средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю снизилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом - с 38,5 тыс. грн/га до 37,7 тыс. грн/га.

"Однако снижение цен не коснулось земель с целевым назначением "для ведения товарного сельскохозяйственного производства", которые наоборот подорожали с 39,1 тыс. грн/га в 3-м кв. до 39,4 тыс. грн/га в 4-м кв. 2023 г.", - отмечается в отчете.

Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю, как сообщается, "выросла в течение 2023 года на 8,3%, опередив годовые темпы инфляции в Украине (5,1% по состоянию на 01.12.2023)".

Таким образом, констатируют в отчете, номинальная капитализация рынка по итогам прошлого года выросла на 89,9 млрд грн, а с момента открытия рынка земли в июле 2021 года - на 179 млрд грн, "что создает дополнительные возможности для привлечения землевладельцами финансирования под залог земли".

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