В Украине цена на землю за год выросла на 13% - анализ
Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю в Украине в 2023 году составила 37 тыс. грн/га, что на 13% больше, чем в 2022 году. В четвертом квартале цена снизилась на 2%
Президент Чехии: Европа должна быть готова к победе Трампа
Президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны готовиться к возможной победе Трампа на выборах в США. Он считает, что Трамп может быстро достичь соглашения с путиным, которое не будет выгодным для Украины и Европы.
"Армия дронов" за неделю поразила 26 российских танков и 54 бронированных машины
За прошедшую неделю украинские беспилотники уничтожили 26 российских танков, 54 бронемашины, 85 грузовиков и 87 российских военнослужащих.
В Украине впервые отдадут в аренду часть лимана для выращивания моллюсков и креветок - Минагрополитики
Украинское правительство решило передать в аренду часть Сухого лимана в Одесской области для марикультуры, что позволит предпринимателям выращивать моллюсков, креветок и другие морепродукты. Это поможет обеспечить отечественный рынок здоровыми морепродуктами, опираясь на опыт лидеров марикультуры, таких как Норвегия и Чили.
Глава Нацполиции Украины подписал меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США
Глава Национальной полиции Украины подписал соглашения о сотрудничестве с американскими ведомствами для усиления борьбы с мошенничеством, коррупцией и незаконной деятельностью, связанной с американской помощью по безопасности, предоставляемой Украине.
Мариупольцы, которые остались и не отказались от украинского паспорта, практически живут в гетто - режиссер "20 дней в Мариуполе"
Жители Мариуполя, которые сохранили украинские паспорта, сейчас живут практически в гетто, поскольку не имеют права выехать из города, или получить медицинскую помощь. Один из героев фильма - полицейский Владимир, - выехал из города, вернулся на службу и был ранен во время российского обстрела, оказывая помощь гражданскому населению на Донбассе.
В Украине в новом формате стартовали экзамены по знанию государственного языка для должностных лиц
Национальная комиссия по стандартам государственного языка начала проведение экзаменов по украинскому языку для государственных служащих, который теперь включает написание текста на определенную тему в дополнение к тестовым вопросам.
Взрывы в Харькове: армия рф атакует баллистическим оружием из оккупированной части Луганской области
Оккупанты обстреливают Харьков из баллистического оружия. Жителей города оставаться в укрытиях из-за опасности вражеских ударов.
Встреча с Сийярто в Украине была прорывной, в том числе в вопросе диалога между лидерами Украины и Венгрии - Перебийнис
Заместитель министра иностранных дел Перебийнис назвал визит министра иностранных дел Венгрии в Украину прорывом, в том числе в вопросе диалога между лидерами двух стран. Обе стороны подтвердили желание провести встречу между Президентом Украины и Премьер-министром Венгрии.
В Харькове прогремела серия взрывов - городской голова
Серия взрывов прогремела в Харькове. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности