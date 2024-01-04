Стартовал второй этап земельной реформы: сделок о покупке юрлицами земли пока нет - Сольский
Киев • УНН
По словам министра Сольского, с начала второго этапа земельной реформы в Украине, который начался в 2024 году, не произошло ни одной сделки по покупке земли юридическими лицами.
С начала 2024 года пока не было зарегистрировано ни одной заявки на сделки о покупке юридическим лицом земли. О старте второго этапа земельной реформы рассказал в эфире телемарафона Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает УНН.
Детали
С 1 января 2024 года начался второй этап реформы, согласно которой юридические лица могут покупать землю с соответствующими ограничениями. Сольский пообещал, что с каждой неделей опасения относительно этого этапа реформы постепенно будут развеиваться.
Четвертый день с начала нового 2024 года, в онлайн-системе (базе), которую мы каждый день проверяем, нет пока ни одной сделки в пределах нашей страны о покупке юридическим лицом земли.
По словам министра, покупка земли юридическими лицами во всем мире - нормальный процесс, и нигде не вызывает сопротивления. Потому что это нормальный хозяйственный процесс.
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Министр аграрной политики также отметил, что земельная реформа работает уже несколько лет, и ни один из мифов относительно нее не сработал.
И вопросов к земельной реформе в течение последних лет не было. Это прозрачная и понятная система.
Стартовал второй этап земельной реформы: сделок о покупке юрлицами земли пока нет - Сольский
По словам министра Сольского, с начала второго этапа земельной реформы в Украине, который начался в 2024 году, не произошло ни одной сделки по покупке земли юридическими лицами.
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