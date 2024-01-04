Стартовал второй этап земельной реформы: сделок о покупке юрлицами земли пока нет - Сольский

С начала 2024 года пока не было зарегистрировано ни одной заявки на сделки о покупке юридическим лицом земли. О старте второго этапа земельной реформы рассказал в эфире телемарафона Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает УНН.

Детали

С 1 января 2024 года начался второй этап реформы, согласно которой юридические лица могут покупать землю с соответствующими ограничениями. Сольский пообещал, что с каждой неделей опасения относительно этого этапа реформы постепенно будут развеиваться.

Четвертый день с начала нового 2024 года, в онлайн-системе (базе), которую мы каждый день проверяем, нет пока ни одной сделки в пределах нашей страны о покупке юридическим лицом земли. - рассказал Сольский.

По словам министра, покупка земли юридическими лицами во всем мире - нормальный процесс, и нигде не вызывает сопротивления. Потому что это нормальный хозяйственный процесс.

Польша должна определить процедуру принятия лицензий на украинский агроэкспорт - Сольский

Министр аграрной политики также отметил, что земельная реформа работает уже несколько лет, и ни один из мифов относительно нее не сработал.