Стартував другий етап земельної реформи: угод про купівлю юрособами землі поки немає – Сольський

Від початку 2024 року поки не було зареєстровано жодної заявки на угоди про купівлю юридичною особою землі. Про старт другого етапу земельної реформи розповів в етері телемарафону Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.

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З 1 січня 2024 року почався другий етап реформи, згідно з якою юридичні особи можуть купувати землю з відповідними обмеженнями. Сольський пообіцяв, що з кожним тижнем побоювання щодо цього етапу реформи поступово розвіюватимуться.

Четвертий день з початку нового 2024 року, в онлайн-системі (базі), яку ми щодень перевіряємо, немає поки жодної угоди в межах нашої країни про купівлю юридичною особою землі.