Стартував другий етап земельної реформи: угод про купівлю юрособами землі поки немає – Сольський
Київ • УНН
За словами міністра Сольського, з початку другого етапу земельної реформи в Україні, який розпочався у 2024 році, не відбулося жодної угоди щодо купівлі землі юридичними особами.
Від початку 2024 року поки не було зареєстровано жодної заявки на угоди про купівлю юридичною особою землі. Про старт другого етапу земельної реформи розповів в етері телемарафону Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає УНН.
Деталі
З 1 січня 2024 року почався другий етап реформи, згідно з якою юридичні особи можуть купувати землю з відповідними обмеженнями. Сольський пообіцяв, що з кожним тижнем побоювання щодо цього етапу реформи поступово розвіюватимуться.
Четвертий день з початку нового 2024 року, в онлайн-системі (базі), яку ми щодень перевіряємо, немає поки жодної угоди в межах нашої країни про купівлю юридичною особою землі.
За словами міністра, купівля землі юридичними особами у всьому світі - нормальний процес, і ніде не викликає супротиву. Бо це нормальний господарський процес.
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Міністр аграрної політики також зазначив, що земельна реформа працює вже кілька років, і жоден з міфів щодо неї не спрацював.
І питань до земельної реформи протягом останніх років не було. Це прозора та зрозуміла система.