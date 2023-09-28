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Польща повинна визначити процедуру ухвалення ліцензій на український агроекспорт - Сольський

Польща повинна визначити процедуру ухвалення ліцензій на український агроекспорт - Сольський

Київ • УНН

 • 206475 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Польська сторона визначить процедуру, за якою буде схвалювати чи скасовувати ліцензій на український агроекспорт, після цього буде подальше обговорення ліцензування агропродукції. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі телемарафону, пише УНН.

Міністр аграрної політики та продовольства розповів деталі розмови з польським колегою Робертом Телусом щодо процедури ліцензування української агропродукції.

Цитата

«Ми пояснили, як це може відбуватися, почули нові питання від польської сторони. Крім того, польська сторона сказала, що деякі речі для них є новими, вони їх раніше не практикували. Наприклад, один якийсь орган в польському уряді повинен віддавати відповіді українському уряду, зокрема Мінекономіки та Мінагрополітики на запити, пов’язані з ліценціями на експорт. Тобто схвалювати їх чи відміняти. Очевидно, повинна бути якась процедура у зв’язку з цим і вони повинні у себе це визначити після цього обговорювати далі", - заявив Сольський.

Доповнення

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус під час переговорів з українським колегою Миколою Сольським обговорив закликав Україну відкликали скаргу до СОТ щодо обмежень на агроекспорт.

Сторони домовилися знову провести переговори через тиждень.

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