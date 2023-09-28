Польща повинна визначити процедуру ухвалення ліцензій на український агроекспорт - Сольський

Міністр аграрної політики та продовольства розповів деталі розмови з польським колегою Робертом Телусом щодо процедури ліцензування української агропродукції.

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«Ми пояснили, як це може відбуватися, почули нові питання від польської сторони. Крім того, польська сторона сказала, що деякі речі для них є новими, вони їх раніше не практикували. Наприклад, один якийсь орган в польському уряді повинен віддавати відповіді українському уряду, зокрема Мінекономіки та Мінагрополітики на запити, пов’язані з ліценціями на експорт. Тобто схвалювати їх чи відміняти. Очевидно, повинна бути якась процедура у зв’язку з цим і вони повинні у себе це визначити після цього обговорювати далі", - заявив Сольський.

Доповнення

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус під час переговорів з українським колегою Миколою Сольським обговорив закликав Україну відкликали скаргу до СОТ щодо обмежень на агроекспорт.

Сторони домовилися знову провести переговори через тиждень.