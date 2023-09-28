Польша должна определить процедуру принятия лицензий на украинский агроэкспорт - Сольский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Польская сторона определит процедуру, по которой будет одобрять или отменять лицензий на украинский агроэкспорт, после этого будет дальнейшее обсуждение лицензирования агропродукции. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона, пишет УНН.
Министр аграрной политики и продовольствия рассказал детали разговора с польским коллегой Робертом Телусом о процедуре лицензирования украинской агропродукции.
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«Мы объяснили, как это может происходить, услышали новые вопросы от польской стороны. Кроме того, польская сторона сказала, что некоторые вещи для них являются новыми, они их раньше не практиковали. Например, один некий орган в польском правительстве должен отдавать ответы украинскому правительству, в частности Минэкономики и Минагрополитики на запросы, связанные с лицензиями на экспорт. То есть одобрять их или отменять. Очевидно, должна быть какая-то процедура в связи с этим и они должны у себя это определить и после этого обсуждать дальше", - заявил Сольский.
Дополнение
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус во время переговоров с украинским коллегой Николаем Сольским призвал Украину отозвать жалобу в ВТО относительно ограничений на агроэкспорт.
Стороны договорились вновь провести переговоры через неделю.