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В Україні ціна на землю за рік зросла на 13% - аналіз

В Україні ціна на землю за рік зросла на 13% - аналіз

Київ • УНН

 • 46166 перегляди

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю в Україні у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% більше, ніж у 2022 році. У четвертому кварталі ціна знизилася на 2%

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника роком раніше. Про це свідчать дані аналітичного огляду земельного ринку України за четвертий квартал 2023 року від Київської школи економіки (KSE), пише УНН.  

Деталі

"Середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.)", - ідеться у звіті.

Як повідомляється, у 4-у кварталі 2023 року середньозважена ціна на сільськогосподарську землю знизилась на 2% у порівнянні з попереднім кварталом - з 38,5 тис. грн/га до 37,7 тис. грн/ га.

"Однак зниження цін не торкнулось земель з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва", які навпаки здорожчали з 39,1 тис. грн/га у 3-му кв. до 39,4 тис. грн/га у 4-му кв. 2023 р.", - зазначається у звіті.

Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю, як повідомляється, "зросла упродовж 2023 року на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції в Україні (5,1% станом на 01.12.2023)".

Таким чином, констатують у звіті, номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі в липні 2021 року – на 179 млрд грн, "що створює додаткові можливості для із залучення землевласниками фінансування під заставу землі".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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