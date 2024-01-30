В Україні ціна на землю за рік зросла на 13% - аналіз
Київ • УНН
Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю в Україні у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% більше, ніж у 2022 році. У четвертому кварталі ціна знизилася на 2%
Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника роком раніше. Про це свідчать дані аналітичного огляду земельного ринку України за четвертий квартал 2023 року від Київської школи економіки (KSE), пише УНН.
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"Середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.)", - ідеться у звіті.
Як повідомляється, у 4-у кварталі 2023 року середньозважена ціна на сільськогосподарську землю знизилась на 2% у порівнянні з попереднім кварталом - з 38,5 тис. грн/га до 37,7 тис. грн/ га.
"Однак зниження цін не торкнулось земель з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва", які навпаки здорожчали з 39,1 тис. грн/га у 3-му кв. до 39,4 тис. грн/га у 4-му кв. 2023 р.", - зазначається у звіті.
Середньозважена ціна на сільськогосподарську землю, як повідомляється, "зросла упродовж 2023 року на 8,3%, випередивши річні темпи інфляції в Україні (5,1% станом на 01.12.2023)".
Таким чином, констатують у звіті, номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі в липні 2021 року – на 179 млрд грн, "що створює додаткові можливості для із залучення землевласниками фінансування під заставу землі".
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