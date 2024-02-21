В Украине стартовали курсы для военнослужащих по совершенствованию государственного языка

В Международный день родного языка начались первые в Украине образовательные курсы по совершенствованию государственного языка для военнослужащих. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который начал курсы совместно с проектом "Единые", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что первое занятие состоялось в 150-м учебном центре командования Сил территориальной обороны ВСУ. Его провел Александр Черкас, учитель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, финалист Global Teacher Prize Ukraine, аспирант Киевского национального лингвистического университета, тренер и модератор разговорных клубов проекта "Единые".

Появлению таких курсов обязан всем военнослужащим, которые, совершенствуя свои языковые навыки, демонстрируют ответственное отношение к основам национальной идентичности. Верю, что подобные инициативы будут воплощены во всех уголках государства, ведь развитие сети таких языковых курсов, неуклонное применение украинского во всех сферах общественной жизни, личный пример уважения к основам национальной безопасности и обороны - залог нашего уверенного шествия к Победе. Сила родного слова утверждается миллионами несокрушимых! - отметил Тарас Кремень.

Напомним

В начале января, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объявил о планах создать курсы украинского языка для военных Вооруженных сил.