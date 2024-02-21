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В Україні стартували курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови

В Україні стартували курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови

Київ • УНН

 • 24278 перегляди

Перші курси української мови для військовослужбовців стартували у Міжнародний день рідної мови, щоб покращити мовні навички та продемонструвати відповідальне ставлення до основ національної ідентичності.

У Міжнародний день рідної мови розпочались перші в Україні освітні курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який започаткував курси спільно з проєктом "Єдині", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що перше заняття відбулося в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна, фіналіст Global Teacher Prize Ukraine, аспірант Київського національного лінгвістичного університету, тренер і модератор розмовних клубів проєкту "Єдині".

Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності. Вірю, що подібні ініціативи будуть втілені в усіх куточках держави, адже розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука нашої впевненої ходи до Перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!

- зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо

На початку січня, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив про плани створити курси української мови для військових Збройних сил.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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