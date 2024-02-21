В Україні стартували курси для військовослужбовців із вдосконалення державної мови
Київ • УНН
Перші курси української мови для військовослужбовців стартували у Міжнародний день рідної мови, щоб покращити мовні навички та продемонструвати відповідальне ставлення до основ національної ідентичності.
У Міжнародний день рідної мови розпочались перші в Україні освітні курси із вдосконалення державної мови для військовослужбовців. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який започаткував курси спільно з проєктом "Єдині", пише УНН.
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Зазначається, що перше заняття відбулося в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна, фіналіст Global Teacher Prize Ukraine, аспірант Київського національного лінгвістичного університету, тренер і модератор розмовних клубів проєкту "Єдині".
Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності. Вірю, що подібні ініціативи будуть втілені в усіх куточках держави, адже розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука нашої впевненої ходи до Перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!
Нагадаємо
На початку січня, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оголосив про плани створити курси української мови для військових Збройних сил.