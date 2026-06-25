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В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Сегодня началась регистрация электронных кабинетов для поступления в профессиональные колледжи. В прошлом году обучение по 68 специальностям начали более 134 тысяч абитуриентов.

В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать

В Украине начинается вступительная кампания в профессиональные колледжи — открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов в учреждения фахового предвысшего образования на основе 9 классов, сообщил 25 июня министр образования и науки Оксен Лисовой в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи — началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов

- написал Лисовой.

Фаховое предвысшее образование, отметил министр, даёт молодому человеку конкретную профессию и квалификацию фахового младшего бакалавра, с которой выпускник сразу выходит на рынок труда. "Именно такие специалисты сегодня нужны стране", - подчеркнул он.

В прошлом году обучение в профессиональных колледжах по 68 специальностям, по его данным, начали более 134 тысяч абитуриентов. Среди самых популярных специальностей — медсестринство, инженерия программного обеспечения и компьютерная инженерия, строительство, электрическая инженерия, автомобильный транспорт. "Это профессии, на которые есть устойчивый спрос, а с восстановлением он будет только расти", - указал глава МОН.

"В то же время фаховое предвысшее и профессиональное образование после 9 класса в Украине выбирает примерно треть выпускников, тогда как в странах ЕС — примерно половина. Мы работаем над тем, чтобы этот путь выбирали осознанно: видели в нём профессию, которая позволяет уверенно чувствовать себя на рынке труда, и основу для дальнейшего роста. Поэтому развитие и престиж профессионального образования — среди приоритетов", - отметил Лисовой.

Регистрация для выпускников 9 классов, указал он, уже открыта. 

По данным МОН, регистрация продлится до 15 октября, но рекомендуют ориентироваться на сроки приёма заявлений. Для абитуриентов на основе 9 классов это период с 1 по 20 июля 2026 года. Создать кабинет можно и до, и во время подачи заявлений.

Основные даты вступительной кампании собраны в Гиде абитуриента 2026 в профессиональный колледж по ссылке.

Как зарегистрировать кабинет

Шаг 1: Ознакомьтесь с инструкцией по созданию электронного кабинета и подаче заявлений.

Шаг 2: Зайдите на официальную страницу "Вступ-2026" на сайте ЕДЕБО.

Шаг 3: Нажмите на кнопку "Электронный кабинет абитуриента" над блоком "Фаховое предвысшее образование".

Что нужно для регистрации

  • электронная почта, к которой у вас есть доступ: она будет логином для входа в кабинет, также на неё придёт письмо со ссылкой для активации;
    • пароль для входа в кабинет — его нужно придумать и запомнить;
      • данные документа о БСО: серия (2 буквы) и номер (8 цифр);
        • номер одного из документов: паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, заграничный паспорт, РНУКПН.

          После регистрации и активации кабинета добавьте в него контактные телефоны и собственное фото. "Важно! В кабинет НЕ нужно загружать никаких документов", - подчеркнули в МОН.

          Если вам не удалось зарегистрировать электронный кабинет, вы можете обратиться в любое учреждение фахового предвысшего образования для получения очной консультации в приёмной комиссии.

          Если вы уже зарегистрировались и активировали кабинет, рекомендуем абитуриентам после 9 класса до 1 июля:

          • ознакомиться с конкурсными предложениями на сайте «Вступ-2026»;
            • узнать в избранных колледжах, нужно ли добавлять мотивационное письмо к заявлению (мотивационное письмо НЕ является обязательным для поступления, но может быть предусмотрено правилами приёма конкретного учебного заведения);
              • если имеете льготы для поступления, нужно обратиться в учебное заведение с подтверждающими документами для внесения этой информации в ЕДЕБО до момента подачи первого заявления;
                • ознакомиться с перечнем специальностей, для поступления на которые предусмотрен творческий конкурс (конкурс творческих и/или физических способностей).

                  Кто может поступать в профессиональные колледжи

                  Для получения фахового предвысшего образования принимают:

                  • выпускников 9 классов (на основе БСО) — по дневной (дуальной) форме получения образования одновременно с выполнением образовательной программы полного общего (профильного) среднего образования профессионального направления;
                    • выпускников 11 классов (на основе ПССО) — на первый год обучения по образовательно-профессиональной программе фахового младшего бакалавра;
                      • абитуриентов на основе диплома квалифицированного рабочего (КР): 
                        1. Если не имеют полного общего среднего образования, могут учиться только по дневной (дуальной) форме получения образования одновременно с выполнением образовательной программы полного общего (профильного) среднего образования профессионального направления.
                          1. Если получили полное общее среднее образование, могут поступить на первый год обучения по образовательно-профессиональной программе только с сокращённым сроком обучения;
                            • абитуриентов на основе ранее полученного уровня «фаховый младший бакалавр» (НРК 5), а также бакалавр (НРК 6) и магистр (НРК 7). Абитуриенты на основе НРК5, НРК6, НРК7 для получения фахового предвысшего образования по другой специальности могут поступать на второй (третий) год обучения или на первый год обучения по образовательно-профессиональной программе только с сокращённым сроком обучения.

                              Для поступления после 11 класса электронные кабинеты заработают с 1 июля. 

                              Юлия Шрамко

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