Эксклюзив
10:50 • 1982 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 6016 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 13704 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 11475 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 13336 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 36930 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39080 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52311 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 80921 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 40054 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 13691 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 80914 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 54887 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 73395 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 75952 просмотра
В Украине спрос на дизельные авто снизился на 9%

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В августе 2025 года украинский автопарк пополнили 5 тысяч дизельных авто, что на 9% меньше, чем в июле. Из них 1,1 тысячи были новыми, а 3,9 тысячи – подержанными импортированными.

В Украине спрос на дизельные авто снизился на 9%

В августе 2025 года автопарк Украины пополнили 5 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Это на 9% меньше, чем в июле. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

Из всего количества дизельных авто, приобретенных украинцами в прошлом месяце, 1,1 тысячи единиц были новыми, а 3,9 тысячи — подержанными, импортированными из-за границы. Оба сегмента показали одинаковую динамику спада — на 9% по сравнению с июлем.

Самые популярные дизельные модели августа

Среди новых дизельных легковых автомобилей украинцы чаще всего выбирали:

  • Renault Duster — 310 единиц.
    • Toyota Land Cruiser Prado — 144 единицы.
      • Volkswagen Touareg — 120 единиц.
        • Toyota Hilux — 69 единиц.
          • Toyota Land Cruiser — 66 единиц.

            В сегменте подержанных дизельных авто, импортированных из-за границы, в пятерку лидеров вошли:

            • Renault Megane — 333 единицы.
              • Nissan Qashqai — 282 единицы.
                • Skoda Octavia — 238 единиц.
                  • Volkswagen Passat — 198 единиц.
                    • Volkswagen Golf — 140 единиц.

                      В Украине упростили получение водительских прав определенной категории: подробности11.09.25, 06:56 • 3848 просмотров

                      Ольга Розгон

                      ЭкономикаАвто
                      Украина