В Україні попит на дизельні авто знизився на 9%

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:50 • 1762 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 5622 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 13429 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 11319 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13212 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36865 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39026 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52288 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 80769 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40047 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.2м/с
31%
756мм
Популярнi новини
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 30954 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 31201 перегляди
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 8116 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 11532 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 25566 перегляди
Публікації
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 13431 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 80773 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 54782 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73241 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 75849 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Івано-Франківська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 27665 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73241 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 37528 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 43871 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 109127 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

В Україні попит на дизельні авто знизився на 9%

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В серпні 2025 року український автопарк поповнили 5 тисяч дизельних авто, що на 9% менше, ніж у липні. З них 1,1 тисячі були новими, а 3,9 тисячі – вживаними імпортованими.

В Україні попит на дизельні авто знизився на 9%

У серпні 2025 року автопарк України поповнили 5 тисяч автомобілів з дизельними двигунами. Це на 9% менше, ніж у липні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", пише УНН.

Деталі

З усієї кількості дизельних авто, придбаних українцями минулого місяця, 1,1 тисячі одиниць були новими, а 3,9 тисячі — вживаними, імпортованими з-за кордону. Обидва сегменти показали однакову динаміку спаду — на 9% порівняно з липнем.

Найпопулярніші дизельні моделі серпня

Серед нових дизельних легкових автомобілів українці найчастіше обирали:

  • Renault Duster — 310 одиниць.
    • Toyota Land Cruiser Prado — 144 одиниці.
      • Volkswagen Touareg — 120 одиниць.
        • Toyota Hilux — 69 одиниць.
          • Toyota Land Cruiser — 66 одиниць.

            У сегменті вживаних дизельних авто, імпортованих з-за кордону, до п'ятірки лідерів увійшли:

            • Renault Megane — 333 одиниці.
              • Nissan Qashqai — 282 одиниці.
                • Skoda Octavia — 238 одиниць.
                  • Volkswagen Passat — 198 одиниць.
                    • Volkswagen Golf — 140 одиниць.

                      В Україні спростили отримання водійських прав певної категорії: подробиці11.09.25, 06:56 • 3848 переглядiв

                      Ольга Розгон

                      ЕкономікаАвто
                      Україна