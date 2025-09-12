В Україні попит на дизельні авто знизився на 9%
Київ • УНН
В серпні 2025 року український автопарк поповнили 5 тисяч дизельних авто, що на 9% менше, ніж у липні. З них 1,1 тисячі були новими, а 3,9 тисячі – вживаними імпортованими.
У серпні 2025 року автопарк України поповнили 5 тисяч автомобілів з дизельними двигунами. Це на 9% менше, ніж у липні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
З усієї кількості дизельних авто, придбаних українцями минулого місяця, 1,1 тисячі одиниць були новими, а 3,9 тисячі — вживаними, імпортованими з-за кордону. Обидва сегменти показали однакову динаміку спаду — на 9% порівняно з липнем.
Найпопулярніші дизельні моделі серпня
Серед нових дизельних легкових автомобілів українці найчастіше обирали:
- Renault Duster — 310 одиниць.
- Toyota Land Cruiser Prado — 144 одиниці.
- Volkswagen Touareg — 120 одиниць.
- Toyota Hilux — 69 одиниць.
- Toyota Land Cruiser — 66 одиниць.
У сегменті вживаних дизельних авто, імпортованих з-за кордону, до п'ятірки лідерів увійшли:
- Renault Megane — 333 одиниці.
- Nissan Qashqai — 282 одиниці.
- Skoda Octavia — 238 одиниць.
- Volkswagen Passat — 198 одиниць.
- Volkswagen Golf — 140 одиниць.
