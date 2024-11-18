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В Украине создадут цифровую платформу для взаимодействия оборонных компаний с государством

В Украине создадут цифровую платформу для взаимодействия оборонных компаний с государством

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

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Министерство обороны разрабатывает новый цифровой инструмент для коммуникации между бизнесом и государством. Платформа позволит компаниям получать госзаказы и следить за развитием оборонной отрасли.

Министерство обороны планирует создать цифровую платформу для взаимодействия оборонных компаний с государством, что позволит бизнесу получать заказы от государства, масштабироваться и развиваться в инновациях. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Мы получили задачу от министра обороны относительно того, что отношения между бизнесами, между defence индустриями и министерством должны быть настолько прозрачными, насколько мы ввели высокую культуру отношений с нашими гражданами. Мы хотим открыть, запустить продукт. Это будет цифровой инструмент, очень простой, понятный нашим бизнесам, чтобы они получили возможность говорить с государством, получать заказы от государства, видеть куда движется государство, видеть, каким образом, им подстраиваться, масштабироваться и развиваться и в инновациях, и уже в устойчивом вооружении. Как только мы будем готовы концептуально и будем готовы к анонсу, то мы сразу выйдем с большим анонсом на все СМИ и покажем, как будет выглядеть этот инструмент. Но основная идея это то, что государство должно говорить с бизнесами, с defence индустриями на языке заказов и мы даем такой цифровой инструмент", - сказала Черногоренко.

Напомним

В Министерстве обороны состоялась встреча украинских военных с министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем, где обсудили обеспечение войска, обучение, инновации и реформы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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