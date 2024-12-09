В Украине создадут группу для привлечения рф к ответственности во всех юрисдикциях-Стефанишина
Киев • УНН
В Украине планируют создать юридическую группу для привлечения РФ к ответственности во всех возможных юрисдикциях. В группу привлекут международных юристов и представителей топовых университетов мира.
В Министерстве юстиции планируют создать юридическую группу, которая будет отвечать за привлечение рф к ответственности во всех юрисдикциях, где это возможно, в том числе частных.
Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции-министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.
детали
Я буду особенно усиливать направление, которое касается работы с санкционными активами в Украине и за рубежом. И, безусловно, я планирую, что в ближайшее время мы создадим юридическую группу, которая будет отвечать за привлечение рф к ответственности во всех юрисдикциях, где это возможно, в том числе частных. И для этого мы нарабатываем шаги
Она отметила, что в группу будут входить международные юристы, а также представители академического сообщества из топовых университетов мира.
Есть определенные наработки с командой Андрея Ермака, которая занимается реализацией Формулы мира, то есть там тоже привлечена мощная группа правозащитников международных, мы приобщим и их и будем совместно работать над тем, чтобы реализовать политику " ответственности сейчас, не дожидаясь каких-либо поворотных моментов в войне
Напомним
Представительница Госдепартамента США Моника Якобсен заявила о неизменной поддержке Украины. США продолжат помогать привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях против украинцев.