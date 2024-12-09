В Украине создадут группу для привлечения рф к ответственности во всех юрисдикциях-Стефанишина

В Министерстве юстиции планируют создать юридическую группу, которая будет отвечать за привлечение рф к ответственности во всех юрисдикциях, где это возможно, в том числе частных.

Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции-министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

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Я буду особенно усиливать направление, которое касается работы с санкционными активами в Украине и за рубежом. И, безусловно, я планирую, что в ближайшее время мы создадим юридическую группу, которая будет отвечать за привлечение рф к ответственности во всех юрисдикциях, где это возможно, в том числе частных. И для этого мы нарабатываем шаги

Она отметила, что в группу будут входить международные юристы, а также представители академического сообщества из топовых университетов мира.

Есть определенные наработки с командой Андрея Ермака, которая занимается реализацией Формулы мира, то есть там тоже привлечена мощная группа правозащитников международных, мы приобщим и их и будем совместно работать над тем, чтобы реализовать политику " ответственности сейчас, не дожидаясь каких-либо поворотных моментов в войне