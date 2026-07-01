В Украине снова графики отключений света в вечерний пик на фоне жары
Киев • УНН
В среду с 17:00 до 22:00 из-за жары и последствий атак РФ во всех регионах введут графики отключений. Из-за обстрелов и непогоды без света остаются потребители в 9 областях, самая сложная ситуация в Сумской области.
Из-за жары и последствий российских атак с 17:00 до 22:00 будут применяться графики отключения электроэнергии, из-за вражеских атак и непогоды без света часть жителей 9 областей, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Вражеские атаки
В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения. Самая сложная ситуация - в Сумской области
Из-за повреждения энергообъектов в результате боевых действий и вражеских обстрелов в Сумской области, как указано, без света остается наибольшее количество потребителей.
Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 80 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Графики
Из-за последствий российских атак и аномально жаркой погоды, которая приводит к существенному росту потребления электроэнергии, сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди
Потребителей призвали, по возможности, перенести использование мощных электроприборов на период с 10:00 до 16:00, а в часы максимальной нагрузки – с 16:00 до 23:00 – максимально экономно потреблять электроэнергию. Это, как указано, "помогает поддерживать стабильную работу энергосистемы и минимизировать необходимость применения ограничений".
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 1 июля, по состоянию на 09:30, оно было таким же, как в это время предыдущего дня – во вторник. Вчера, 30 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня – в понедельник, 29 июня.
Украина рассматривает увеличение импорта электроэнергии для минимизации дефицита на фоне жары30.06.26, 09:14 • 3494 просмотра