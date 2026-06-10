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В Украине с начала года зафиксировали 12 случаев ботулизма

Киев • УНН

 • 794 просмотра

За четыре месяца 2026 года в Украине выявили 12 случаев ботулизма. Болезнь была вызвана домашними консервами и вяленой рыбой в шести областях страны.

В Украине с начала года зафиксировали 12 случаев ботулизма

За первые четыре месяца 2026 года в шести областях Украины зафиксировали 12 случаев заболевания ботулизмом среди взрослых. Чаще всего причиной тяжелого отравления становятся домашние консервы, вяленая рыба и мясные изделия, изготовленные с нарушением технологии. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Случаи заболевания зарегистрированы в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях

- говорится в сообщении.

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление (токсикоинфекция), которое возникает из-за употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Этот токсин поражает нервную систему и может привести к параличу дыхательных мышц.

Чаще всего причиной ботулизма становятся:

  • домашние мясные, рыбные и грибные консервы;
    • вяленая, копченая или соленая рыба;
      • колбасы и другие мясные изделия, изготовленные или сохраненные с нарушением технологии.

        Важно: ботулотоксин невозможно определить по вкусу, запаху или внешнему виду продукта. Даже качественные на вид консервы могут быть опасными.

        Как уберечься:

        • не употребляйте консервы домашнего производства, если не уверены в соблюдении технологии приготовления;
          • избегайте вяленой, копченой и соленой рыбы неизвестного происхождения;
            • не покупайте продукты в местах стихийной торговли;
              • не употребляйте продукты, если есть сомнения относительно условий их хранения или транспортировки.

                Первые симптомы ботулизма могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, но иногда — уже через несколько часов или через несколько суток.

                Обратите внимание на такие признаки:

                • ухудшение зрения, двоение или «туман» перед глазами;
                  • сухость во рту;
                    • затрудненное глотание и речь;
                      • мышечная слабость, головокружение;
                        • тошнота, рвота или нарушение работы кишечника;
                          • ощущение нехватки воздуха.

                            При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше начато лечение и введен ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление. Берегите себя и внимательно относитесь к безопасности пищевых продуктов

                            - добавили в Минздраве.

                            В Украине программу "Доступные лекарства" расширили более чем на 50 препаратов04.06.26, 16:49 • 2932 просмотра

                            Ольга Розгон

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