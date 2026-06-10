В Украине с начала года зафиксировали 12 случаев ботулизма

За первые четыре месяца 2026 года в шести областях Украины зафиксировали 12 случаев заболевания ботулизмом среди взрослых. Чаще всего причиной тяжелого отравления становятся домашние консервы, вяленая рыба и мясные изделия, изготовленные с нарушением технологии. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление (токсикоинфекция), которое возникает из-за употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Этот токсин поражает нервную систему и может привести к параличу дыхательных мышц.

Чаще всего причиной ботулизма становятся:

Важно: ботулотоксин невозможно определить по вкусу, запаху или внешнему виду продукта. Даже качественные на вид консервы могут быть опасными.

Как уберечься:

Первые симптомы ботулизма могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, но иногда — уже через несколько часов или через несколько суток.

Обратите внимание на такие признаки:

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше начато лечение и введен ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление. Берегите себя и внимательно относитесь к безопасности пищевых продуктов