В Украине с начала года зафиксировали 12 случаев ботулизма
Киев • УНН
За четыре месяца 2026 года в Украине выявили 12 случаев ботулизма. Болезнь была вызвана домашними консервами и вяленой рыбой в шести областях страны.
За первые четыре месяца 2026 года в шести областях Украины зафиксировали 12 случаев заболевания ботулизмом среди взрослых. Чаще всего причиной тяжелого отравления становятся домашние консервы, вяленая рыба и мясные изделия, изготовленные с нарушением технологии. Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.
Случаи заболевания зарегистрированы в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях
Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление (токсикоинфекция), которое возникает из-за употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Этот токсин поражает нервную систему и может привести к параличу дыхательных мышц.
Чаще всего причиной ботулизма становятся:
- домашние мясные, рыбные и грибные консервы;
- вяленая, копченая или соленая рыба;
- колбасы и другие мясные изделия, изготовленные или сохраненные с нарушением
технологии.
Важно: ботулотоксин невозможно определить по вкусу, запаху или внешнему виду продукта. Даже качественные на вид консервы могут быть опасными.
Как уберечься:
- не употребляйте консервы домашнего производства, если не уверены в соблюдении технологии приготовления;
- избегайте вяленой, копченой и соленой рыбы неизвестного происхождения;
- не покупайте продукты в местах стихийной торговли;
- не употребляйте продукты, если есть сомнения относительно условий их хранения или
транспортировки.
Первые симптомы ботулизма могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, но иногда — уже через несколько часов или через несколько суток.
Обратите внимание на такие признаки:
- ухудшение зрения, двоение или «туман» перед глазами;
- сухость во рту;
- затрудненное глотание и речь;
- мышечная слабость, головокружение;
- тошнота, рвота или нарушение работы кишечника;
- ощущение нехватки воздуха.
При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше начато лечение и введен ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление. Берегите себя и внимательно относитесь к безопасности пищевых продуктов
В Украине программу "Доступные лекарства" расширили более чем на 50 препаратов04.06.26, 16:49 • 2932 просмотра