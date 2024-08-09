В Украине появились два новых индустриальных парка

Кабинет министров Украины включил в Реестр индустриальных (промышленных) парков парк "Марижаны" и "Добросин Инвест Парк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Около 1250 новых рабочих мест будет создано благодаря работе двух новых индустриальных парков в Житомирской и Львовской областях. Решение о включении парков "Ма'рижаны" и "Добросин Инвест Парк" в Реестр индустриальных парков Правительство приняло на заседании 9 августа 2024 года - говорится в сообщении.

Заместитель Министра экономики Виталий Киндратив отметил, что Индустриальные парки - это важный компонент политики "Сделано в Украине".

Они способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор, развитию производств и увеличению доли перерабатывающей промышленности в экономике. Со своей стороны Правительство с помощью программы "Государственное стимулирование создания индустриальных парков" берет на себя часть расходов инвесторов на инженерно-транспортную инфраструктуру, которая является крайне необходимой для развития индустриальных парков. Сейчас к реализации этой программы активно начали присоединяться и украинские банки. На этой неделе мы подписали договор с Ощадбанком - он стал уже третьим государственным банком, который присоединился к ее реализации - рассказал Киндратив.

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Сообщается, что индустриальный парк "Ма'рижаны" будет работать на территории Хорошевской территориальной общины Житомирского района Житомирской области. На площади 30,2 га расположатся предприятия перерабатывающей промышленности - производство текстиля, нетканых и строительных материалов, а также ведение научно-технической деятельности. Концепция парка предусматривает создание 750 рабочих мест и инвестиции, общим объемом почти 2 млрд грн.

Индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный в с. Добросин Львовского района Львовской области. На площади 14,6 га будут работать предприятия легкой промышленности, по изготовлению пластмассовых и металлических изделий, пищевой продукции, деревообработки и других видов деятельности. Концепция парка предусматривает создание до 500 новых рабочих мест и привлечение 1,6 млрд грн инвестиций.