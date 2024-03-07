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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине отключили домен ukr.net, лента новостей и почта "легли"

В Украине отключили домен ukr.net, лента новостей и почта "легли"

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 10:39  •  11463 просмотра

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Домен ukr.net отключен регистратором Network Solutions, что повлекло перебои в работе новостной ленты и электронной почты для миллионов украинских пользователей.

Сегодня, 7 марта, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net.

Об этом говорится в  пресс-релизе ukr.net, сообщает УНН с ссылкой на NV.     

Так, в  в результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей ukr.net и электронная почта @ ukr.net.

Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора. Также обратились с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой

- говорится в сообщении ukr.net.

В ukr.net выразили обеспокоенность тем, что пользователи не имеют доступа к новостям и почте.  

  Нам жаль, что миллионы украинских пользователей, которые ежедневно читают новости на портале ukr.net и пользуются почтой @ ukr.net, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены - эти сложности временные  

- отметили в ukr.net.

Network Solutions - это американская компания, которая основана в 1979 году и предоставляет услуги регистрации доменных имен, услуги хостинга, вебдизайна, поисковой оптимизации, интернет-маркетинга.    

Дополнение

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Анна Мурашко

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