В Украине отключили домен ukr.net, лента новостей и почта "легли"

Сегодня, 7 марта, в 01:35, регистратор доменных имен Network Solutions, внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен ukr.net.

Об этом говорится в пресс-релизе ukr.net, сообщает УНН с ссылкой на NV.

Так, в в результате интернет-пользователям стали недоступны лента новостей ukr.net и электронная почта @ ukr.net.

Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось. Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора. Также обратились с просьбой о помощи к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой - говорится в сообщении ukr.net.

В ukr.net выразили обеспокоенность тем, что пользователи не имеют доступа к новостям и почте.

Нам жаль, что миллионы украинских пользователей, которые ежедневно читают новости на портале ukr.net и пользуются почтой @ ukr.net, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают многие неравнодушные люди. Мы уверены - эти сложности временные - отметили в ukr.net.

Network Solutions - это американская компания, которая основана в 1979 году и предоставляет услуги регистрации доменных имен, услуги хостинга, вебдизайна, поисковой оптимизации, интернет-маркетинга.

Дополнение

5 марта в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой.