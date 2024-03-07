В Україні відключили домен ukr.net, стрічка новин та пошта "лягли"

Сьогодні, 7 березня, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.

Про це йдеться в прес-релізі ukr.net, повідомляє УНН з посиланням на NV.

Так, в результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин ukr.net та електронна пошта @ ukr.net.

Вирішити проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємось, що ми зможемо отримати більше інформації та з’ясувати причини й обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Також звернулись з проханням по допомогу до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової

В ukr.net висловили занепокоєння тим, що користувачі не мають доступу до новин та пошти.

Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі ukr.net та користуються поштою @ ukr.net, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені - ці складнощі тимчасові