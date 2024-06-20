В Украине почти вдвое выросло количество диагнозов ПТСР-с трех тысяч до почти восьми тысяч за первые два квартала 2024 года.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС, пишет УНН.

По количеству установленных диагнозов ПТСР мы видим рост почти вдвое-с трех тысяч до почти восьми тысяч. За первые два квартала 2024 года мы имеем столько же обращений, как это было, например, в 2021-муза год - рассказывает Ляшко.

Чиновник рассказал, что в Украине нет культуры обращения к психологу. И это то, что мы решаем в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья " Ты как?", чтобы обратиться к психологу было нормой.

Мы рекомендовали семейным врачам пройти курс обучения, который позволяет им выявлять проблемы ментального здоровья, и на базовом этапе помогать с ними справляться. Направить человека в случае необходимости на более профессиональную психиатрическую или психологическую помощь. За прошлый год было более 300 тысяч обращений. Эти курсы прошли уже более 45 тысяч медицинских работников - говорит Ляшко.

Министр здравоохранения отмечает, что в Украине врачей не хватает, а до 2030 прогнозирует дефицит на глобальном уровне.

Напомним

В 2023 году в электронной системе здравоохранения Украины было зафиксировано 23 000 диагнозов ПТСР.