МОЗ: в Україні торік було зареєстровано 23 тис. людей з ПТСР
Київ • УНН
У 2023 році в електронній системі охорони здоров'я України було зафіксовано 23 000 діагнозів ПТСР, за даними міністра охорони здоров'я.
У 2023 році в електронній системі охорони здоров'я України було зафіксовано 23 000 діагнозів ПТСР, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю в ефірі телемарафону 23 травня, пише УНН.
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"За 2023 рік ми в електронній системі охорони здоров'я мали 23 тисячі діагнозів", – сказав Ляшко у відповідь на запитання, ци багато цивільних з ПТСР.
При цьому міністр не став озвучувати статистику окремо серед військових. "Не буду озвучувати", - зазначив він.
"Ми маємо зареєстровані, а відсоткове відношення ми розкажемо після нашої перемоги", – вказав Ляшко.
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