Минздрав: в Украине в прошлом году было зарегистрировано 23 тыс. людей с ПТСР

В 2023 году в электронной системе здравоохранения Украины было зафиксировано 23 000 диагнозов ПТСР, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью в эфире телемарафона 23 мая, пишет УНН.

Детали

"За 2023 год мы в электронной системе здравоохранения имели 23 тысячи диагнозов", - сказал Ляшко в ответ на вопрос, много ли гражданских с ПТСР.

При этом министр не стал озвучивать статистику отдельно среди военных. «Не буду озвучивать», - отметил он.

«Мы имеем зарегистрированные, а процентное отношение мы расскажем после нашей победы», - указал Ляшко.

В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня