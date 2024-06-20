В Україні кількість встановлених діагнозів ПТСР зросла вдвічі

В Україні майже вдвічі зросла кількість діагнозів ПТСР – з трьох тисяч до майже восьми тисяч за перші два квартали 2024 року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС, пише УНН.

За кількістю встановлених діагнозів ПТСР ми бачимо зростання майже вдвічі - з трьох тисяч до майже восьми тисяч. За перші два квартали 2024 року ми маємо стільки ж звернень, як це було, наприклад, у 2021-му за рік - розповідає Ляшко.

Посадовець розповів, що в Україні немає культури звернення до психолога. І це те, що ми вирішуємо в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", щоб звернутись до психолога було нормою.

Ми рекомендували сімейним лікарям пройти курс навчання, який дозволяє їм виявляти проблеми ментального здоров'я, і на базовому етапі допомагати з ними справлятися. Направити людину у разі потреби на більш професійну психіатричну чи психологічну допомогу. За минулий рік було понад 300 тисяч звернень. Ці курси пройшли вже понад 45 тисяч медичних працівників - каже Ляшко.

Міністр охорони здоров’я зазначає, що в Україні лікарів не вистачає, а до 2030 прогнозує дефіцит на глобальному рівні.

Нагадаємо

У 2023 році в електронній системі охорони здоров'я України було зафіксовано 23 000 діагнозів ПТСР.