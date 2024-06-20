В Україні кількість встановлених діагнозів ПТСР зросла вдвічі
Київ • УНН
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україні кількість встановлених діагнозів ПТСР майже подвоїлася - з 3000 до майже 8000 за перші два квартали 2024 року.
В Україні майже вдвічі зросла кількість діагнозів ПТСР – з трьох тисяч до майже восьми тисяч за перші два квартали 2024 року.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС, пише УНН.
За кількістю встановлених діагнозів ПТСР ми бачимо зростання майже вдвічі - з трьох тисяч до майже восьми тисяч. За перші два квартали 2024 року ми маємо стільки ж звернень, як це було, наприклад, у 2021-му за рік
Посадовець розповів, що в Україні немає культури звернення до психолога. І це те, що ми вирішуємо в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", щоб звернутись до психолога було нормою.
Ми рекомендували сімейним лікарям пройти курс навчання, який дозволяє їм виявляти проблеми ментального здоров'я, і на базовому етапі допомагати з ними справлятися. Направити людину у разі потреби на більш професійну психіатричну чи психологічну допомогу. За минулий рік було понад 300 тисяч звернень. Ці курси пройшли вже понад 45 тисяч медичних працівників
Міністр охорони здоров’я зазначає, що в Україні лікарів не вистачає, а до 2030 прогнозує дефіцит на глобальному рівні.
Нагадаємо
У 2023 році в електронній системі охорони здоров'я України було зафіксовано 23 000 діагнозів ПТСР.