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В Украине фиксируют волну диверсий против военных и правоохранителей - источники

В Украине фиксируют волну диверсий против военных и правоохранителей - источники

Киев  •  УНН

 • 3478 просмотра

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В Украине зафиксирована серия диверсий с использованием взрывных устройств против силовиков. В Киеве военный погиб от замаскированной взрывчатки, а полицейские едва избежали подрыва гранаты при вызове.

В Украине фиксируется волна диверсий против военнослужащих и правоохранителей с использованием взрывчатки и гранат. Об этом УНН рассказали собственные источники.

Детали

Как рассказали источники УНН, один из инцидент произошел с участием военнослужащего в Днепровском районе Киева, когда караульный обходил территорию и заметил пакет, лежавший возле машины. Когда военный наклонился, чтобы его поднять, дистанционно сработало взрывное устройство. Военный умер. Источники отмечают, что возле места происшествия на дерево была прикреплена камера, которая вела трансляцию.

В Киеве произошел взрыв из-за детонации неизвестного предмета: есть погибший22 нояб. 2024, 15:01 • 19634 просмотра

Еще один случай произошел в Печерском районе, когда в полицию поступило сообщение от женщины по факту насилия со стороны ее мужа. Женщина утверждала, что закрылась в ванной.

Прибыв на место происшествия правоохранители позвонили женщине, которая сказала, что дверь в квартиру не закрыта и сказала им заходить. Открыв дверь и сделав шаг в квартиру, полицейские услышали срабатывание чеки гранаты и успели закрыть дверь. Правоохранители не пострадали.

Напомним

Полиция задержала мужчину, который открыл огонь в киевском отеле 27 ноября. В результате стрельбы, которой предшествовала драка, погиб 27-летний мужчина и ранены два человека.

Павел Башинский

Павел Башинский

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