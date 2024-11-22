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В Киеве произошел взрыв из-за детонации неизвестного предмета: есть погибший

В Киеве произошел взрыв из-за детонации неизвестного предмета: есть погибший

Киев  •  УНН

 • 6586 просмотра

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В Днепровском районе Киева произошел взрыв неизвестного предмета в коробке, в результате чего погиб мужчина. Инцидент произошел около 15:00, когда пострадавший поднял коробку, стоявшую возле транспортного средства.

Сегодня, 22 ноября, в Днепровском районе столицы сдетонировал неизвестный предмет в коробке, в результате чего погиб мужчина, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали 

Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00.

Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте

- сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.

Из Киевского водохранилища достали вражеский беспилотник17 нояб. 2024, 23:44 • 81824 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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