В Киеве произошел взрыв из-за детонации неизвестного предмета: есть погибший

Сегодня, 22 ноября, в Днепровском районе столицы сдетонировал неизвестный предмет в коробке, в результате чего погиб мужчина, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00.

Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.

Из Киевского водохранилища достали вражеский беспилотник