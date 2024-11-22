В Киеве произошел взрыв из-за детонации неизвестного предмета: есть погибший
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева произошел взрыв неизвестного предмета в коробке, в результате чего погиб мужчина. Инцидент произошел около 15:00, когда пострадавший поднял коробку, стоявшую возле транспортного средства.
Сегодня, 22 ноября, в Днепровском районе столицы сдетонировал неизвестный предмет в коробке, в результате чего погиб мужчина, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00.
Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте
Правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.
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