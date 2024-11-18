Из Киевского водохранилища достали вражеский беспилотник
Киев • УНН
В Киевском водохранилище возле села Лебедевка обнаружен российский беспилотник. Водолазы-саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки БпЛА из воды.
Из Киевского водохранилища водолазы-саперы изъяли остатки беспилотника. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Так, житель села Лебедевка Вышгородского района во время прогулки обнаружил на воде беспилотный летательный аппарат.
На место происшествия прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Спасатели обследовали акваторию и изъяли безопасные остатки БпЛА,
В ГСЧС напомнили о правилах безопасности:
- Не снимайте падение ракет или дронов.
- Звоните «101», если стали свидетелями таких событий.
- Не прикасайтесь к обломкам - это опасно!
Напомним
После вражеской атаки водолазы-саперы ГСЧС извлекли из Днепра металлические фрагменты российского дрона. Об обнаруженных обломках сообщил очевидец, который слышал взрыв.