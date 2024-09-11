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Водолази-сапери вилучили з Дніпра частину російського безпілотника

Київ • УНН

 • 31779 перегляди

Після ворожої атаки водолази-сапери ДСНС витягли з Дніпра металеві фрагменти російського дрона. Про виявлені уламки повідомив очевидець, який чув вибух.

Водолази-сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій після чергової ворожої атаки вилучили з Дніпра металеві фрагменти російського безпілотника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Після чергової атаки ворога водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС витягли з річки Дніпро частину безпілотника,

- йдеться у повідомленні.

Про виявлені на поверхні Дніпра уламки дрона службу екстреного реагування "101" сповістив один із очевидців, який чув вибух.

Нагадаємо

Під час виконання бойового завдання з розмінування на Дніпропетровщині підірвалась група піротехніків ДСНС. Загинув сапер-водій Анатолій Кукла, ще один сапер отримав поранення та був госпіталізований.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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