Водолазы-саперы изъяли из Днепра часть российского беспилотника
Киев • УНН
После вражеской атаки водолазы-саперы ГСЧС вытащили из Днепра металлические фрагменты российского дрона. Об обнаруженных обломках сообщил очевидец, который слышал взрыв.
Водолазы-саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям после очередной вражеской атаки изъяли из Днепра металлические фрагменты российского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
После очередной атаки врага водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС вытащили из реки Днепр часть беспилотника,
Об обнаруженных на поверхности Днепра обломки дрона службу экстренного реагирования "101" сообщил один из очевидцев, который слышал взрыв.
Напомним
Во время выполнения боевого задания по разминированию на Днепропетровщине подорвалась группа пиротехников ГСЧС. Погиб сапер-водитель Анатолий Кукла, еще один сапер получил ранения и был госпитализирован.