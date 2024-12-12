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В Украине до 2026 года создадут единую электронную систему разрешений для бизнеса

В Украине до 2026 года создадут единую электронную систему разрешений для бизнеса

Киев  •  УНН

 • 4210 просмотра

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В Украине планируют запустить единую электронную систему для автоматизации получения разрешений и лицензий для бизнеса до 2026 года. Проект предусматривает упрощение регуляторной среды и является условием финансирования от ЕС.

В Украине до первого квартала 2026 года планируется создать единую электронную систему для автоматизации процесса получения разрешений, лицензий и согласований, необходимых бизнесу.

Об этом рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время мероприятия, передает УНН.

До 1 квартала 2026 года в Украине создадут единую электронную систему, которая автоматически будет формировать и регулировать всю информацию о разрешениях, лицензиях, необходимых согласованиях, которыми обязан пользоваться любой бизнес в Украине. Кроме этого, планируется сократить количество проверок, которые обязан проходить бизнес - благодаря введению соответствующего страхового полиса

- сказала Шуляк.

Она отметила, что без этого Украина рискует потерять возможность дальнейшего финансирования в рамках программы Ukraine Facility от ЕС.

Создание и запуск этих сервисов должны улучшить регуляторную среду для бизнеса и является одним из 150 индикаторов программы, выполнение которого обеспечивает стране в среднем 450 млн евро.

Шуляк сказала, что несовершенная регуляторная среда, которая усложняет работу бизнеса, включает более 100 механизмов, таких как лицензии, разрешения, согласительные документы и тому подобное. 

Напомним,

Минреинтеграции запустило в работу цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии против Украины.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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