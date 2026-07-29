В Украине 29 июля переменная облачность, на востоке дожди - Гидрометцентр
Киев • УНН
На большей части Украины ожидается погода без осадков из-за поля высокого давления. На востоке и северо-востоке пройдут умеренные дожди с грозами.
В среду, 29 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, поле высокого давления обеспечит погоду без осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны погоду еще будет обусловливать холодный атмосферный фронт, поэтому там ожидаются дожди различной интенсивности.
На востоке и северо-востоке страны умеренные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°
В Киеве и области 29 июля ожидается солнечная погода без осадков. Температура +20°...+22°.
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