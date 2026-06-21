В Украине 21 июня ожидается солнечная погода без осадков - Гидрометцентр
Киев • УНН
В воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Температура днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°.
В воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не ожидается.
Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33°
В Киеве и области 21 июня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +25°...+27°.
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