В Украине 21 июня ожидается солнечная погода без осадков - Гидрометцентр

В воскресенье, 21 июня, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 24-29°, на западе и юге местами 30-33° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 21 июня будет солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха +25°...+27°.

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