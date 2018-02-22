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10 марта, 17:10 • 78186 просмотра

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10 марта, 16:40 • 80891 просмотра

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В УГО заверили, что не давали указаний относительно обысков женщин в Оболонском суде

В УГО заверили, что не давали указаний относительно обысков женщин в Оболонском суде

Киев  •  УНН

 • 13178 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Управление государственной охраны Украины не предоставляло отдельных указаний относительно особой проверки женщин в Оболонском районном суде и не осуществляло таких проверок самостоятельно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе УГО.

По информации пресс-службы, вчера, 21 февраля, Управление государственной охраны Украины и другие правоохранительные органы осуществляли стандартный комплекс охранных мероприятий относительно помещения и прилегающей территории работающего в штатном режиме Оболонского районного суда, в котором ожидалось присутствие Президента Украины.

"Управление государственной охраны Украины не предоставляло отдельных указаний правоохранительным органам относительно особой проверки женщин или представительниц медиа во время охранных мероприятий в Оболонском районном суде, а также не осуществляло таких проверок самостоятельно", - отметили в пресс-службе.

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Кроме того, в УГО отметили, что "категорически осуждают такие действия отдельных правоохранительных органов и просит прощения за их возмутительное поведение".

"Управление государственной охраны Украины в своей деятельности руководствуется исключительно действующим законодательством Украины, согласно которому в пределы компетенции охранного ведомства относится обеспечение нормального функционирования органов государственной власти Украины, а также обеспечение безопасности высших должностных лиц как Украины, так и глав иностранных государств, правительств и парламентов, руководителей международных организаций, которые находятся на территории Украины с официальным или рабочими визитами", - напомнили в пресс-службе.

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Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась из-за унизительного осмотра журналисток в Оболонском районном суде Киева, который устроили правоохранители, пытаясь выявить активисток Femen.

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