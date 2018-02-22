В УДО запевнили, що не давали вказівок щодо обшуків жінок в Оболонському суді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Управління державної охорони України не надавало окремих вказівок щодо особливої перевірки жінок у Оболонському районному суді та не здійснювало таких перевірок самостійно. Про це УНН повідомили у прес-службі УДО.
За інформацією прес-служби, учора, 21 лютого, Управління державної охорони України та інші правоохоронні органи здійснювали стандартний комплекс охоронних заходів щодо приміщення та прилеглої території працюючого в штатному режимі Оболонського районного суду, в якому очікувалась присутність Президента України.
“Управління державної охорони України не надавало окремих вказівок правоохоронним органам щодо особливої перевірки жінок або представниць медіа під час охоронних заходів у Оболонському районному суді, а також не здійснювало таких перевірок самостійно”, — наголосили в прес-службі.
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Крім того, в УДО наголосили, що “категорично засуджують такі дії окремих правоохоронців і просить вибачення за їх обурливу поведінку”.
“Управління державної охорони України у своїй діяльності керується виключно чинним Законодавством України, відповідно до якого до меж компетенції охоронного відомства належить забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, а також забезпечення безпеки вищих посадових осіб як України, так і глав іноземних держав, урядів і парламентів, керівників міжнародних організацій, які перебувають на території України з офіційними чи робочими візитами”, — нагадали у прес-службі.
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Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко обурилась через принизливий огляд журналісток в Оболонському районному суді Києва, який влаштували правоохоронці, намагаючись виявити активісток Femen.