В Турции задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 36 человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством" (ИГ). Как сообщил глава МВД Турции Али Эрликая в соцсети X, задержания проводились в Стамбуле, Измире, Кайсери и Эскишехире, передает УНН.

Детали

По данным правоохранительных органов, в Стамбуле были задержаны 15 подозреваемых. По версии следствия, они отправляли деньги лицу, связанному с террористическими организациями. В Кайсери задержали пять человек, которые поставляли лекарства раненым и связаны с террористами-смертниками. За аналогичные действия в Измире задержаны 14 человек, в Эскишехире - 2.

По словам Али Ерликая, во время антитеррористической операции были изъяты дробовики, пистолеты, которые хранятся без разрешения и документов, "большое количество иностранной валюты и турецких лир".

Антитеррористические операции проводятся в Турции регулярно. 31 марта МВД страны сообщало о задержании 51 подозреваемого в связях с ИГ (признано террористическим и запрещено в России). Операция проводилась в 21 провинции.

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